C'est le résultat d'un recensement d'une université américaine. Les pays les plus touchés sont la Chine et l'Italie.

Plus de 10.000 personnes dans le monde sont décédées du coronavirus. L'université américaine Johns Hopkins le signale sur la base de son propre recensement. La plupart des décès sont survenus en Italie et en Chine. Dans les deux pays, le bilan est de plus de 3.000 morts. En outre, l'Iran est le seul pays où plus de mille morts ont été signalées.

