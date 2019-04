En matière de congés payés, les pays de l'OCDE ne sont pas logés à la même enseigne.

Après un week-end estival, les vacances de printemps sont à peine terminées que l'on pense déjà aux congés d'été qui arriveront vite. En matière de congés payés, les disparités entre pays sont nombreuses. Et si les Belges ne sont pas les moins bien lotis, ils sont loin du peloton de tête.

Ce sont les Britanniques qui sont les plus gâtés en matière de jours de repos puisqu'ils cumulent pas moins de 28 jours légaux et 9 jours fériés par an. Ce qui leur fait un joli total de 37 jours. Même si les Autrichiens les dépassent avec 38 jours cumulés. Ils ont "seulement" 25 jours de congés payés et 13 jours fériés.

Sur la deuxième place du podium, on trouve à égalité la France et la Suède (25 jours légaux et 11 jours fériés) et l'Espagne (22 jours légaux plus 14 jours fériés). Viennent ensuite le Portugal (22 + 12) et l'Allemagne (20 + 13).

La Belgique, avec ses 20 jours légaux et 10 jours fériés, se retrouve à égalité avec la Roumanie, l'Italie, l'Estonie et la Hongrie, mais en queue de peloton européen. Juste avant l'Irlande, les Pays-Bas et la Suisse qui cumulent chacun 20 jours légaux et 9 jours fériés.

Hors Europe, les pays les plus généreux sont le Chili et la Corée du Sud (15 jours légaux et 15 jours fériés). Tout en bas du classement, on retrouve les États-Unis, seul pays de l'OCDE à n'accorder aucun jour de congé légal payé, mais tout de même dix jours fériés annuels.