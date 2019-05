Pas moins de 44 États d'Amérique ont déposé plainte le 10 mai contre les principales entreprises pharmaceutiques pour fixation illégale des prix des médicaments génériques.

Des sociétés comme Teva, Pfizer et Mylan ont conspiré pour faire gonfler les prix des médicaments génériques jusqu'à près de 1000 %, accusent les procureurs chargés du procès déposé vendredi dernier par 44 États d'Amérique. Un plan, qui concerne l'ensemble de l'industrie, affecterait en effet les prix de plus de 100 traitements utilisés pour le VIH, l'asthme, le cholestérol, le trouble du déficit de l'attention (TDAH) et la dépression.

...