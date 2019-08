Le Japon et les Etats-Unis sont parvenus à un large consensus lors de leurs négociations commerciales, a confirmé dimanche la presse japonaise, au moment où les dirigeants des deux pays doivent se rencontrer en marge du sommet du G7.

Donald Trump a affirmé dimanche que les Etats-Unis étaient "très proches" de conclure un accord commercial "majeur" avec le Japon.

Tokyo et Washington étaient convenus fin juin de passer à la vitesse supérieure dans leurs discussions, censées réduire le déséquilibre commercial, régulièrement dénoncé par le président américain Donald Trump.

"Nous avons fait de grands progrès", a déclaré samedi le négociateur japonais sur le Commerce, Toshimitsu Motegi, après trois jours de négociations bilatérales avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer.

"Ces progrès seront confirmés lors du sommet Japon-Etats-Unis" organisé en marge du G7 qui se tient actuellement à Biarritz, a indiqué à la presse M. Motegi à Washington.

Donald Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe entretiennent de bonnes relations. Mais le président américain a maintes fois fustigé "l'énorme déséquilibre" commercial bilatéral, au bénéfice du Japon, et appelé à des relations "plus justes".

Toshimitsu Motegi et Robert Lighthizer se sont notamment mis d'accord sur une baisse des droits de douane de Tokyo sur le boeuf et le porc américains, a indiqué la télévision publique japonaise NHK et plusieurs quotidiens nationaux.

De leur côté, les Etats-Unis vont annuler leurs tarifs douaniers sur un grand nombre de produits industriels venus du Japon, mais ceux sur les automobiles japonaises seront pour l'instant maintenus et feront l'objet de discussions ultérieures, d'après NHK.

Ce serait une relative déception pour Tokyo, qui veut absolument éviter l'imposition de taxes par Washington sur les voitures nippones importées.

Les deux pays espèrent aboutir à un accord final d'ici fin septembre, a indiqué la presse japonaise.