Comment traquer les criminels de guerre ?

Le Serbe de Bosnie Susnjar, le Libérien Kunti K. et l'Irakien Ahmed H. ne se sont jamais croisés, et pourtant ces trois hommes ont plusieurs points communs. Chacun d'eux est soupçonné d'avoir commis des horreurs dans son pays. Et chacun d'eux s'est récemment fait cueillir en France, au petit matin, par des enquêteurs dont le service porte un nom impossible à mémoriser : l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. L'OCLCH, pour les initiés.

