Les effets du réchauffement climatique ont des conséquences sur l'activité économique, creusant un peu plus les inégalités entre pays pauvres et pays riches.

Les effets du changement climatique se font ressentir à l'échelle mondiale, mais nous ne sommes pas tous touchés de la même manière. Au cours des 50 dernières années, le phénomène climatique a creusé les inégalités entre les pays, "freinant la croissance dans les pays les plus pauvres tout en stimulant la prospérité dans les pays les plus riches", dénonce une nouvelle étude, publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. L'écart entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches est aujourd'hui environ 25% plus grand qu'il ne l'aurait été sans le réchauffement climatique, estiment des chercheurs de l'Université de Stanford.

