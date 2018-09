Comment la Chine ambitionne de devenir le prochain leader de l'espace

Alors que l'URSS lançait Spoutnik en 1957, la légende veut que Mao Zedong ait réagi ainsi : " Et nous ne sommes même pas capables d'envoyer une patate dans l'espace. " De son vivant, le secrétaire du Parti communiste ne s'est pas contredit puisque, outre le lancement d'un premier satellite, le 24 avril 1970, le programme spatial de la Chine est longtemps resté vide. Il aura fallu attendre les années 1990 pour voir l'empire du Milieu se lancer dans la course. Depuis, les progrès ont été fulgurants. Ainsi, le 16 octobre 2003, Yang Liwei est devenu le premier Chinois à voyager autour de la Terre. Cinq ans plus tard, le 25 septembre 2008, Zhai Zhigang devenait le premier taïkonaute à sortir dans l'espace grâce à un scaphandre. Aujourd'hui, la deuxième puissance économique mondiale rattrape son retard historique à une vitesse phénoménale.

