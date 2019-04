Records d'audience, investissements gigantesques, compétitions spectaculaires... Tous les feux sont au vert pour l'esport, cette discipline dans laquelle s'affrontent, chaque jour, des milliers de joueurs professionnels. Un marché à un milliard de dollars qui ne cesse de gagner du terrain. Y compris en Belgique, terre de jeunes pépites et d'événements ambitieux.

Une heure, pas plus. La rencontre avec le virtuose belge du jeu Fifa est réglée comme du papier à musique. Après de nombreux reports, dus à ses dernières compétitions à Bucarest, Atlanta, Singapour et Londres, Stefano Pinna, 21 ans, entre dans l' esport room du Philips Stadion, où évolue le club de foot néerlandais PSV Eindhoven. C'est ici, dans cette salle offrant une vue imprenable sur la pelouse du stade, que le natif de Genk s'entraîne régulièrement. Sur la scène de l'esport, un terme qui définit la pratique compétitive et professionnelle de jeux vidéo, Stefano Pinna est une véritable star, suivie par des milliers de fans sur les réseaux sociaux. Deuxième du classement mondial sur PS4. Vice-champion du monde en août 2018, dans l'ambiance surchauffée de l'O2 Arena, à Londres. Et, depuis un peu plus de huit mois, joueur professionnel sous contrat avec le PSV.

...