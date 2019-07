En refusant de soutenir l'ambassadeur britannique dans la tourmente, le probable futur Premier ministre a fait un choix politique. L'occasion, sans doute, de lui nommer un successeur plus " pro-Brexit " et de tendre, au passage, la main au président américain.

Selon plusieurs médias britanniques, dont The Guardian et The Independent, la démission de l'ambassadeur britannique aux États-Unis, Kim Darroch, fait suite au refus de Boris Johnson de le soutenir publiquement lors de son débat avec Jeremy Hunt, l'autre candidat au 10 Downing Street.

...