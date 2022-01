Le confinement de la métropole chinoise Xi'an été levé lundi, après un mois de restrictions imposées à la suite d'un rebond épidémique de Covid-19, ont indiqué les autorités.

Les 13 millions d'habitants ne doivent plus respecter de couvre-feu, les transports publics et les services de taxi peuvent reprendre leur activité normalement, et les voyageurs peuvent à nouveau se rendre en train ou par avion à Xi'an. Les résidents de la métropole sont également de nouveau autorisés à voyager, à condition de fournir une preuve de vaccination. Les restaurants, tout comme les magasins, ont la permission de rouvrir leurs portes, mais doivent limiter le nombre de clients et respecter les règles de distanciation.

Les rassemblements privés ne peuvent quant à eux pas dépasser les dix personnes. La situation à Xi'an, où environ 2.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été dénombrés depuis décembre, est désormais considérée comme à "faible risque". La levée du confinement intervient deux semaines avant le Nouvel An lunaire, une fête qui engendre de nombreux déplacements. Depuis le début de l'épidémie, le pouvoir chinois applique une stratégie du "Zéro Covid" qui consiste à tout faire pour limiter la survenue de nouveaux cas.

Le confinement de Xi'an était le plus strict et le plus étendu depuis celui de Wuhan, qui a été la première ville au monde à placer en quarantaine sa population début 2020. La Chine, où le coronavirus a été détecté pour la première fois fin 2019, a réussi à maîtriser le Covid-19 sur son sol. La vie y est quasi-normale grâce à des mesures drastiques: longues quarantaines obligatoires à l'arrivée sur le territoire, confinements ciblés, dépistages massifs, applications mobiles de suivi des déplacements et limitation drastique des vols internationaux. Mais des rebonds sporadiques surviennent régulièrement ces derniers mois. Dimanche, 18 cas de Covid ont été enregistrés, dont six à Pékin, où débuteront les Jeux olympiques d'hiver dans deux semaines.

