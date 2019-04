"Chaque vote compte": début en Inde des plus grandes élections de l'Histoire

Sous un soleil de plomb, des dizaines de millions d'Indiens se sont rendus jeudi dans les bureaux de vote pour le coup d'envoi des plus grandes élections de l'Histoire, qui dureront six semaines et détermineront l'avenir de la démocratie la plus peuplée du globe.

