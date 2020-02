Un nombre restreint de Belges asymptomatiques ont été autorisés à quitter l'hôtel où ils sont confinés depuis mardi, sur l'île espagnole de Tenerife, en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, ont indiqué jeudi les Affaires étrangères.

Selon ces dernières, en contact étroit avec les autorités espagnoles, 130 touristes pourront rentrer chez eux plus tôt que prévu. On ne connaît pas encore le nombre exact de Belges concernés par la mesure, ni leur date de retour.

Plus de 700 touristes séjournent à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife, dont 118 Belges. L'établissement a été placé en quarantaine mardi après que quatre Italiens ont été testés positifs au virus Covid-19.

Selon ces dernières, en contact étroit avec les autorités espagnoles, 130 touristes pourront rentrer chez eux plus tôt que prévu. On ne connaît pas encore le nombre exact de Belges concernés par la mesure, ni leur date de retour. Plus de 700 touristes séjournent à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife, dont 118 Belges. L'établissement a été placé en quarantaine mardi après que quatre Italiens ont été testés positifs au virus Covid-19.