De Bangkok à Hong Kong, de Singapour à Sydney, les autorités procèdent à des contrôles systématiques à l'arrivée des vols en provenance des zones à risques, après que Pékin a confirmé que ce nouveau coronavirus était transmissible entre humains. La Chine a recensé mardi 77 nouveaux cas, portant le total à près de 300, alors que la maladie a fait trois nouvelles victimes à Wuhan (centre), l'épicentre de l'épidémie qui a contaminé plusieurs autres personnes au Japon, en Corée du sud et en Thaïlande. Et 922 patients restaient en observation dans les hôpitaux chinois, selon les chiffres communiqués par les autorités sanitaires. Un premier cas a aussi été enregistré à Taïwan. Il s'agirait d'une Taïwanaise retournée la veille dans son pays qui vit à Wuhan, la ville du centre de la Chine où la maladie a été la première fois signalée en décembre.

Jamais observé jusque-là, ce virus appartient à la vaste famille des coronavirus. C'est le "septième coronavirus capable de donner des manifestations cliniques chez l'humain", explique à l'AFP Arnaud Fontanet, responsable de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur à Paris. Son origine semble se trouver dans un marché de Wuhan, ville chinoise de 11 millions d'habitants, fermé le 1er janvier. "On suppose que la source était des animaux vendus dans ce marché et qu'il y a eu passage chez l'homme", indique le Pr Fontanet. Ce virus est proche de celui qui avait provoqué l'épidémie de Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003. Elle avait fait 774 morts dans le monde (dont 349 en Chine continentale et 299 à Hong Kong) sur 8.096 cas, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Du point de vue génétique, il y a "80% de similarités" entre les deux virus, relève le Pr Fontanet, et tous deux entraînent des pneumopathies (maladies respiratoires).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunira mercredi pour déterminer s'il convient de déclarer une "urgence de santé publique de portée internationale". Les autorités thaïlandaises ont mis en place des détections thermiques obligatoires dans les aéroports de Bangkok, Chiang Mai, Phuket et Krabi, pour les passagers en provenance des zones chinoises à risques.

Dans un communiqué, le ministre thaïlandais de la Santé, Anutin Charnvirakul, a annoncé que ces passagers étaient contrôlés "sans exception", et placés sous observation en quarantaine pendant 24 heures s'ils présentent des signes de fièvre.

C'est la question centrale, sur laquelle on manque encore de certitudes même si on commence à y voir plus clair. Lundi, un scientifique chinois renommé de la Commission nationale de la santé, Zhong Nanshan, a déclaré à la télévision d'Etat CCTV que la transmission du virus entre personnes était "avérée". Reste toutefois à connaître l'intensité de cette transmission et le degré de contagiosité du virus, dont dépendra l'ampleur de l'épidémie dans les jours et les semaines à venir. De ce point de vue-là, la donne a changé ces derniers jours. Limité à une quarantaine avant le week-end, le nombre de cas connus en Chine est désormais officiellement évalué à 300. Et des scientifiques pensent que ce nombre est largement sous-évalué: des chercheurs de l'Imperial College de Londres chiffrent à plus de 1.700 le nombre probable de cas à Wuhan depuis le 12 janvier, en se basant sur des estimations statistiques. "Il est possible que certains malades n'aient que peu voire pas de symptômes, ce qui masquerait le nombre réel de personnes infectées et donc l'étendue de la transmission entre humains", juge le Dr Jeremy Farrar, de la fondation de recherche britannique Wellcome.

La Thaïlande accueille à elle seule un quart des vols internationaux au départ de Wuhan, ville de 11 millions d'habitants où la maladie a été détectée pour la première fois en décembre sur un marché. A l'occasion du Nouvel An chinois, qui commence ce week-end, autour de 1.300 passagers devraient emprunter chaque jour ce trajet et le royaume tient à éviter tout risque d'épidémie alors que la saison touristique bat son plein.

Les Chinois refusent de céder à la panique

Malgré la propagation rapide d'un mystérieux virus en Chine, une relative insouciance est de mise dans les gares bondées, en plein chassé-croisé du Nouvel An chinois. La Fête du Printemps, célébrée pendant quinze jours à grand renfort de festivités et de réunions entre proches, est la date la plus importante du calendrier chinois. Cette période, la plus chargée de l'année dans les transports, fait craindre une propagation plus rapide du virus qui, parti de Chine, a gagné un troisième pays asiatique, la Corée du Sud, après le Japon et la Thaïlande. Depuis le début des grands mouvements de population il y a dix jours, plus de 100 millions de trajets en train ont déjà été effectués, selon la société de chemins de fer nationale. Pour autant, aucun dispositif de prévention particulier n'a été mis en place dans les gares pékinoises. Et peu de voyageurs semblent préoccupés à la gare Hongqiao de Shanghai. La métropole de 25 millions d'habitants n'a pour l'heure décelé aucun cas du mystérieux virus.

Les voyageurs rencontrés par l'AFP à la gare centrale de Pékin ne semblaient d'ailleurs pas inquiets outre mesure, la tête visiblement déjà aux vacances alors que des centaines de millions de personnes s'apprêtent à rentrer dans leur famille pour le Nouvel An chinois qui tombe samedi. "Il est difficile de se prémunir contre un tel virus", explique Li Yang, une chargée de clientèle. La jeune femme âgée de 28 ans, originaire de Mongolie-intérieure (nord), assure ne pas avoir pris de mesures de précaution particulières autre que le "port du masque habituel", très répandu dans les rues de la capitale chinoise quand l'air est pollué. "J'ai vu les infos mais hormis un masque, je ne sais pas comment me protéger autrement", se désole Guo, 26 ans, qui ne souhaite pas donner son nom complet. Elle assure néanmoins "faire attention" et éviter la foule, même si cela relève d'une mission quasi impossible en Chine au moment des grands départs. "Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On doit bien rentrer pour le Nouvel An chinois", ajoute la jeune femme.