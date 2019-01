"Briser la malédiction congolaise"

Si les résultats ont été biaisés dans les proportions que suspectent la Conférence épiscopale nationale (Cenco) et l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch (respectivement 62 % et 47 % attribués à Martin Fayulu contre les 34,8 % proclamés par la Commission électorale nationale indépendante pour 38,57 % au vainqueur officiel Félix Tshisekedi), l'Afrique a vécu une des plus spectaculaires supercheries politiques de son histoire. Si le succès du fils de l'opposant historique Etienne Tshisekedi est authentique, prévaudra chez beaucoup le sentiment de s'être trompé d'élection. En remportant une majorité confortable à l'Assemblée nationale, le Front commun po...