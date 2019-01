Brexit: les grandes figures de la saga en images

Non, il n'y a pas que Theresa May. D'autres ont contribué à forger le destin du Royaume-Uni ces dernières années. Depuis la genèse du Brexit jusqu'au rejet de l'accord de sortie de l'UE mardi soir par les députés, voici en images les grands acteurs de cette saga historique et ce qu'ils sont devenus.