Brexit: Bezos, Diana, Berlusconi... 15 autres grands divorces qui ont marqué l'histoire (En images)

Mars 2009 : après vingt-trois ans de mariage, the end entre Bernie Ecclestone, 1 m 64 et patron de la Formule 1, et Slavica Radic, 1 m 89 et mannequin croate. Depuis que leurs deux enfants ont quitté la maison, celle qui défilait notamment pour Armani s'ennuie. Et si on passait à autre chose, chacun pour soi, donc ? Deal ! Et le boss de la F1 verse entre un milliard et 1,2 milliard de dollars pour sa liberté et celle de son ex-moitié/double.