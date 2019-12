L'écrasante victoire du Premier ministre Boris Johnson aux législatives du 12 décembre ouvre la voie au divorce avec l'Union européenne le 31 janvier 2020. Reste le plus dur : négocier la future relation commerciale avec le Royaume-Uni.

Le psychodrame touche à sa fin. Trois ans et demi après le vote britannique en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'incertitude sur la date du Brexit se dissipe. Les Britanniques ont confirmé clairement leur volonté de quitter le navire européen en offrant à Boris Johnson et à son parti conservateur une éclatante victoire aux législatives du 12 décembre. Les tories réalisent leur meilleur score depuis celui de Margaret Thatcher en 1987, alors que le Labour de Jeremy Corbyn s'effondre, y compris dans ses fiefs traditionnels du nord et du centre de l'Angleterre (Londres reste néanmoins en majorité travailliste). Avant même le triomphe électoral du Premier ministre, les remainers (proeuropéens), incapables de s'unir, avaient perdu tout espo...