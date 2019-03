Braconnage : quand les femmes prennent les armes

Habits kaki et bottes militaires, la brigade des Akashinka, littéralement "les courageuses", a été formée il y a un an au Zimbabwe. Le programme n'a été ouvert qu'aux plus vulnérables. Le groupe est ainsi constitué de 31 femmes âgées de 19 à 31 ans : d'anciennes femmes battues, d'anciennes prostituées et pour beaucoup, des mères célibataires.

