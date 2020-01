Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a appelé vendredi Téhéran à envoyer les boîtes noires de l'avion de ligne ukrainien, abattu "par erreur" le 8 janvier par l'Iran, vers un laboratoire en France pour analyse.

"Seuls quelques pays comme la France ont les laboratoires capables de le faire", a déclaré M. Trudeau lors d'une conférence de presse. "Ce serait le bon endroit pour envoyer ces boîtes noires et en tirer les bonnes informations d'une façon rapide, et c'est ce que nous encourageons les autorités iraniennes à accepter de faire", a ajouté M. Trudeau.

Sur les 176 personnes à bord, qui ont toutes perdu la vie dans ce drame, 57 étaient des citoyens canadiens. "Les boîtes noires ont été endommagées de façon importante et il est extrêmement important (...) qu'elles soient examinées aussi rapidement que possible", a-t-il ajouté. "Les Français ont certainement offert de faire l'analyse, la communauté internationale y compris les experts canadiens pourraient être présents dans ce processus-là", selon lui.

Quelques heures plus tôt, le chef de la diplomatie ukrainienne Vadym Prystaïko avait déclaré que l'Iran était prêt à transférer à Kiev les boîtes noires du Boeing d'Ukraine International Airlines, abattu par les forces armées iraniennes peu après son décollage de Téhéran. "L'équipe conjointe d'enquêteurs composée des Iraniens, des Canadiens et de nous va obtenir l'accès aux boîtes noires sur place. Après cela, la partie iranienne est prête à les transférer séparément à l'Ukraine", a indiqué Vadym Prystaïko devant les députés.

"Seuls quelques pays comme la France ont les laboratoires capables de le faire", a déclaré M. Trudeau lors d'une conférence de presse. "Ce serait le bon endroit pour envoyer ces boîtes noires et en tirer les bonnes informations d'une façon rapide, et c'est ce que nous encourageons les autorités iraniennes à accepter de faire", a ajouté M. Trudeau. Sur les 176 personnes à bord, qui ont toutes perdu la vie dans ce drame, 57 étaient des citoyens canadiens. "Les boîtes noires ont été endommagées de façon importante et il est extrêmement important (...) qu'elles soient examinées aussi rapidement que possible", a-t-il ajouté. "Les Français ont certainement offert de faire l'analyse, la communauté internationale y compris les experts canadiens pourraient être présents dans ce processus-là", selon lui.Quelques heures plus tôt, le chef de la diplomatie ukrainienne Vadym Prystaïko avait déclaré que l'Iran était prêt à transférer à Kiev les boîtes noires du Boeing d'Ukraine International Airlines, abattu par les forces armées iraniennes peu après son décollage de Téhéran. "L'équipe conjointe d'enquêteurs composée des Iraniens, des Canadiens et de nous va obtenir l'accès aux boîtes noires sur place. Après cela, la partie iranienne est prête à les transférer séparément à l'Ukraine", a indiqué Vadym Prystaïko devant les députés.