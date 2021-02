Le président américain Joe Biden a accusé vendredi la Russie d'"attaquer nos démocraties" et s'est dit déterminé à "regagner" la confiance de l'Europe, tout en mettant en garde contre un retour "aux blocs figés de la Guerre froide".

"Le Kremlin attaque nos démocraties (...). Poutine cherche à affaiblir le projet européen et notre alliance de l'Otan. Il veut saboter l'unité transatlantique et notre détermination, parce qu'il est beaucoup plus facile pour le Kremlin d'intimider et de menacer des Etats seuls plutôt que de négocier avec une communauté transatlantique forte et unie", a lancé M. Biden lors de son premier grand discours de politique étrangère pour la Conférence sur la sécurité de Munich.

Le nouveau président américain s'est aussi dit déterminé à "regagner" la confiance de l'Europe.

Mais "il ne s'agit pas de monter l'Est contre l'Ouest (...). Nous ne pouvons pas et ne devons pas revenir (...) aux blocs figés de la Guerre froide", a-t-il ajouté.

Le monde ne peut plus se contenter du "strict minimum"

Joe Biden a affirmé vendredi que le monde ne pouvait plus se contenter de faire le "strict minimum" pour lutter contre le changement climatique, une "crise existentielle mondiale", au jour où les Etats-Unis sont officiellement revenus dans l'accord de Paris.

"Nous ne pouvons plus repousser ou faire le strict minimum pour répondre au changement climatique. Il s'agit d'une crise existentielle mondiale. Et nous en souffrirons tous les conséquences", a déclaré le président américain à la Maison Blanche, lors de son premier grand discours de politique étrangère pour la Conférence sur la sécurité de Munich.

