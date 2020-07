Joe Biden annulera la décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) "au premier jour" de sa présidence en cas de victoire, a-t-il annoncé mardi.

"Les Américains sont plus en sécurité quand l'Amérique s'engage pour renforcer la santé mondiale. Le premier jour de ma présidence, je rejoindrai l'OMS et réaffirmerai notre leadership mondial", a affirmé le candidat démocrate à la Maison Blanche.

Le retrait américain de l'OMS sera seulement effectif le 6 juillet 2021, un an après la notification officielle survenue mardi, ce qui laisserait à Joe Biden le pouvoir de l'annuler lors de son arrivée à la Maison Blanche en janvier 2021.

