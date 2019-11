Le Musée juif de Belgique, à Bruxelles, retrace un siècle de bande dessinée américaine, riche en auteurs de sa communauté. Les questions d'identité et d'émancipation y restent d'ailleurs centrales.

Des êtres " différents ", souvent munis d'une double identité, solitaires et isolés, pour la plupart confrontés à de graves problèmes d'intégration, quand ils ne sont pas rejetés... De fait, la plupart des super-héros de comics inventés aux Etats-Unis au seuil de la Seconde Guerre mondiale ont des origines juives : Superman fut créé en 1938 par Joe Shuster et Jerry Siegel, Batman naquit un an plus tard sous la plume et le crayon de Bob Kane et Bill Finger, lui-même suivi du Captain America de Jack Kirby et Joe Simon en 1940 ! Autant de super-héros nés de l'imaginaire d'i...