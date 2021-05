Augmenter la confiance en la vaccination passe par la déconstruction des mythes qui l'entourent

Afin de favoriser la disposition des gens à se faire vacciner, il est non seulement important de les informer correctement sur le vaccin en question, mais aussi de réfuter les mythes sur la vaccination. Telle est la conclusion à laquelle des chercheurs de l'UMC d'Amsterdam sont arrivés au terme d'une étude effectuée en collaboration avec des collègues de Cambridge et de New York.

.