Une fusillade dans la ville de Sacramento en Californie, dimanche matin, a fait au moins six morts et neuf blessés, a indiqué la police.

"Des agents ont identifié au moins 15 victimes d'une fusillade, dont 6 qui sont décédées", a déclaré la police de Sacramento sur Twitter.

La fusillade a eu lieu dans le centre-ville, où sont situés de nombreux bars et restaurants, et des tirs ont été entendus vers deux heures du matin selon la presse locale.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des personnes courant paniquées dans la rue alors que des bruits de tirs se font entendre.

La police de Sacramento a exhorté les habitants à éviter la zone où une forte présence policière a été déployée.

Les fusillades faisant de nombreuses victimes restent un fléau récurrent aux Etats-Unis, dans les établissements scolaires, les supermarchés ou sur les lieux de travail notamment.

Le droit de posséder des armes est, en effet, garanti par la Constitution et les tentatives de réguler leur vente sont souvent bloquées au Congrès américain, où le puissant lobby des armes NRA exerce une forte influence.

Les ventes d'armes à feu ont d'ailleurs augmenté ces dernières années aux Etats-Unis, notamment durant la pandémie de Covid-19.

Depuis le début de l'année 2022, le site Gun Violence Archive a recensé plus de 10.700 morts par arme à feu aux Etats-Unis, suicides inclus. Sur toute l'année 2021, le nombre est de 45.000 morts, selon le même site.

