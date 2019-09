Au Congo, le combat sans fin contre Ebola

Voilà plus d'un an que la fièvre hémorragique ravage l'est de la République démocratique du Congo. Si de nouveaux traitements ravivent l'espoir, l'insécurité et la défiance des communautés affectées entravent la lutte.

Sur la route entre Butembo et Goma, l'OMS procède à la désinfection des mains d'un pilote de moto-taxi. © J. wessels/afp

Une lueur d'espoir dans un ciel sépulcral. Lueur fragile et un rien énigmatique pour les non-initiés, car elle émane de deux formules absconses : Regn-EB3 et mAb114. En clair, les noms de deux nouveaux traitements de la fièvre hémorragique Ebola, terrifiant virus hypercontagieux, transmis via les fluides corporels, sang, salive, sécrétions, vomissures ou excréments. A en juger par l'essai clinique conduit par une agence américaine en République démocratique du Congo (RDC), ces molécules seraient à même de réduire le taux de mortalité des malades infectés par ce virus, le ramenant à 30 % environ, contre 50 % avec les médicaments en usage, et près de 70 % en l'absence de toute démarche curative.

