Live Attentats de Paris: ouverture d'un procès hors norme, six ans après une nuit de terreur

Des "kamikazes" au Stade de France, des terrasses de bars et le Bataclan mitraillés, et le carnage en plein Paris: la justice française replonge mercredi et pour neuf mois dans l'horreur des attentats djihadistes du 13 novembre 2015, les plus meurtriers commis dans ce pays.

© iStock