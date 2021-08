Les opérations britanniques d'évacuation d'Afghanistan vont continuer malgré les attentats "barbares" intervenus devant l'aéroport de Kaboul, qui ont fait au moins six morts et des dizaines de blessés, a annoncé le Premier ministre Boris Johnson jeudi.

"Nous allons continuer notre opération. Et nous arrivons maintenant vers la fin, la toute fin", a déclaré le chef du gouvernement. Il s'exprimait après une réunion interministérielle de crise après les deux explosions meurtrières qui ont touché l'aéroport, qui ont fait selon un dernier bilan de 13 à 20 morts et des dizaines de blessés, dont des soldats américains.

"Clairement, ce que montre cette attaque, c'est l'importance de continuer ce travail de la manière la plus rapide et la plus efficace possible dans les heures qui nous restent, et c'est ce que nous allons faire", a ajouté Boris Johnson. Il a ajouté que l' "écrasante majorité" des Afghans éligibles au dispositif d'asile ouvert par le gouvernement britannique aux Afghans ayant travaillé dans leur pays pour le Royaume-Uni et leurs familles "avait été évacuée".

Il a répété qu'il attend des talibans qu'ils permettent à "ceux qui souhaitent quitter l'Afghanistan après cette première phase" de le faire.

Mercredi, le Royaume-Uni a annoncé avoir évacué 11.474 personnes depuis le 13 août, dont près de 7.000 Afghans. Boris Johnson a lui évoqué jeudi matin "environ 15.000 personnes évacuées".

Le ministère de la Défense a indiqué sur Twitter qu' "aucune victime de l'armée ou du gouvernement britannique n'a été signalée" dans les explosions survenues jeudi à Kaboul."

I utterly condemn the barbaric terrorist attack in Kabul in which Afghans and members of the US military lost their lives.



The threat of terrorist attack is one of the constraints we've been operating under, but our evacuation effort continues with over 12,000 extracted so far. pic.twitter.com/DXCFPj9KQC