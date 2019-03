Assassinat d'un chef indien, défenseur des terres autochtones

Sergio Rojas, de l'ethnie Bribri, a été tué lundi soir par des inconnus à son domicile, dans la localité de Yery, située sur le territoire indigène de Salitre (sud), a indiqué le Front national des peuples indigènes (Frenapi), dont il était membre.

Le militant, qui bénéficiait de mesures de protection de la Commission interaméricaine des droits humains (CIDH), luttait pour la rétrocession de terres indigènes détenues par de grands propriétaires agricoles. Il avait été menacé de mort à plusieurs reprises depuis 2015, a précisé Frenapi.

"Nous condamnons et rejetons avec force cet acte de violence contre la vie de ce chef amérindien. C'est un jour tragique pour le peuple Bribri, pour les peuples amérindiens et pour tout le Costa-Rica", a déclaré le président Carlos Alvardo.

"Nous exprimons notre douleur et notre indignation à ses proches et à tout le peuple bribri. Nous lançons un appel vibrant à la paix et au dialogue comme mécanisme pour résoudre les confilts", a ajouté le chef de l'Etat.

Le parquet a annoncé dans un communiqué la mise en place d'une équipe d'enquêteurs spécialisés et a "garanti que toutes les ressources nécessaires seront mises à disposition pour établir le mobile des faits, ainsi que pour identifier et poursuivre les responsables du crime".

Plusieurs organisations amérindiennes ont accusé le gouvernement actuel et les précédents de ne pas "avoir rempli leurs obligations pour garantir l'intégrité physique et territoriale des peuples autochtones du Costa Rica".

Le chef de l'Etat a annoncé la renforcement des mesures de sécurité dans la zone de l'assassinat et à destination de la famille de Sergio Rojas.