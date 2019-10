Deux individus belges ont été arrêtés mardi matin car ils sont soupçonnés d'avoir récolté de l'argent en vue de faire libérer des femmes retenues pour des implications terroristes dans des camps en Syrie.

Un peu plus de 8.000 euros ont été trouvés lors des perquisitions réalisées à leurs domiciles respectifs selon une information diffusée mardi par la RTBF et confirmée par Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral. . Les deux suspects n'ont pas encore été entendus par le juge d'instruction. Ce dernier pourrait décider de les inculper pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Le parquet fédéral n'a pas pour l'instant donné leurs âges, ni leurs antécédents éventuels, et ce étant donné qu'ils doivent encore être entendus par le juge d'instruction. Les deux individus arrêtés sont suspectés d'avoir récolté de l'argent pour soudoyer des personnes sur place afin de parvenir à faire évader des femmes occidentales retenues dans des camps en Syrie. Le parquet fédéral ne précise pas pour l'heure la nationalité des femmes en cause. Elles sont actuellement privées de leur liberté pour des implications terroristes. L'enquête est menée en coopération avec les autorités françaises.