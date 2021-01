Le président élu Joe Biden a dénoncé mercredi "l'insurrection" en cours au Capitole, où des partisans de Donald Trump ont semé le chaos pendant une séance consacrée à la certification des résultats de la présidentielle.

"Notre démocratie vit une agression sans précédent", a-t-il jugé, en appelant le président républicain à se rendre devant les caméras pour demander "la fin de ce siège".

Let me be very clear: the scenes of chaos at the Capitol do not represent who we are. What we are seeing is a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent, it's disorder. It borders on sedition, and it must end. Now.