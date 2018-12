"AMLO", le sauveur du Mexique?

Mais qui est Andrés Manuel Lopez Obrador? Le nouveau président du Mexique, qui a prêté serment samedi 1er décembre et qui gouvernera le pays de 130 millions d'habitants jusqu'en 2024, demeure un mystère. S'imposera-t-il comme un pragmatique, un peu à la manière du Brésilien Lula, avec lequel il partage une origine modeste et la promesse d'un programme social ambitieux? Ou, comme l'affirment ses détracteurs, "AMLO" - son surnom - se révélera-t-il un idéologue irresponsable, à l'instar de feu Hugo Chavez et de son successeur, Nicolas Maduro, qui ont ruiné le Venezuela en quelques années? Autre hypothèse: à 65 ans, ce fils de petit commerçant pourrait agir en gestionnaire raisonnable, comme du temps où il fut maire de la tentaculaire capitale Mexico, entre 2000 et 2005.

