Amérique latine: barre à droite

Au Brésil, l'élection de Jair Bolsonaro a confirmé de façon spectaculaire un nouveau virage de l'Amérique latine vers une droite dure, conservatrice sur le plan moral et résolument néolibérale. Remarqué pour ses propos racistes, homophobes et misogynes, l'homme cherche à plaire aux lobbies de l'agrobusiness et aux Eglises évangéliques qui ont permis son élection. Cet ancien militaire admire Donald Trump, et se montre, comme lui, climatosceptique. Farouchement anticommuniste, il a déjà réussi à provoquer le rapatriement de médecins cubains qui travaillaient dans les terres indigènes.

...