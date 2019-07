Allemagne: des milliers de joueurs attendus pour la plus grande chasse Pokemon Go d'Europe

Des milliers de fans du jeu en ligne Pokemon Go sont attendus jeudi dans la ville allemande de Dortmund pour la plus grande chasse aux petits monstres virtuels d'Europe. La police, citée par le site d'information locale Ruhr Nachrichten, craint des accidents et des violations de propriété de la part de joueurs trop absorbés par leur partie.