Le premier tour des élections municipales en France, bouleversé par la pandémie du coronavirus qui a fait 127 morts selon un nouveau bilan, s'est terminé dimanche soir à 20H00 sur un taux d'abstention record, entre 53,5 et 56% selon les estimations des instituts de sondage.

Ces chiffres historiquement élevés dépassent de près de 20 points le précédent record d'abstention de 2014 (36,45%). Une forte interrogation pèse en outre sur la tenue du second tour dimanche prochain, dans un pays où l'épidémie n'en est qu'à ses débuts, selon tous les spécialistes. De nouveaux chiffres publiés dimanche soir font état de 5.423 cas dont 127 morts.

La tenue de ces élections, où quelque 47,7 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs maires et conseils municipaux, a été maintenue malgré la quasi mise à l'arrêt du pays décidée par le gouvernement, et l'enjeu du scrutin a été totalement éclipsé par la crise sanitaire.

Les premiers résultats ont commencé à tomber dimanche soir. Le Premier ministre Edouard Philippe, candidat au Havre (ouest), était en tête avec 43% devant son adversaire communiste Lecoq.

Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a été élu au premier tour à Tourcoing, dans le nord.

A Lille, la grande métropole du nord, la socialiste Martine Aubry arrivait en tête (30%) devant les candidats écologiste et du parti présidentiel.

Le président de LR Christian Jacob testé positif au coronavirus

Le président des Républicains (LR) Christian Jacob a été testé positif au coronavirus, a annoncé dimanche à l'AFP son entourage.

Agé de 60 ans, M. Jacob "n'est pas hospitalisé" et "il a été confiné à son domicile" où il est astreint à des mesures de confinement, a précisé cette source.

Christian Jacob s'est régulièrement impliqué dans la campagne municipale, notamment à Paris où il avait pris la parole le 9 mars lors du meeting de Rachida Dati salle Gaveau, auquel de nombreuses personnalités de droite, notamment l'ancien président Nicolas Sarkoy, étaient conviées.

Le président de LR s'était vivement indigné jeudi d'un possible report des élections municipales en raison de la crise du coronavirus.

Ces chiffres historiquement élevés dépassent de près de 20 points le précédent record d'abstention de 2014 (36,45%). Une forte interrogation pèse en outre sur la tenue du second tour dimanche prochain, dans un pays où l'épidémie n'en est qu'à ses débuts, selon tous les spécialistes. De nouveaux chiffres publiés dimanche soir font état de 5.423 cas dont 127 morts. La tenue de ces élections, où quelque 47,7 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs maires et conseils municipaux, a été maintenue malgré la quasi mise à l'arrêt du pays décidée par le gouvernement, et l'enjeu du scrutin a été totalement éclipsé par la crise sanitaire.Les premiers résultats ont commencé à tomber dimanche soir. Le Premier ministre Edouard Philippe, candidat au Havre (ouest), était en tête avec 43% devant son adversaire communiste Lecoq.Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a été élu au premier tour à Tourcoing, dans le nord.A Lille, la grande métropole du nord, la socialiste Martine Aubry arrivait en tête (30%) devant les candidats écologiste et du parti présidentiel.Le président des Républicains (LR) Christian Jacob a été testé positif au coronavirus, a annoncé dimanche à l'AFP son entourage.Agé de 60 ans, M. Jacob "n'est pas hospitalisé" et "il a été confiné à son domicile" où il est astreint à des mesures de confinement, a précisé cette source. Christian Jacob s'est régulièrement impliqué dans la campagne municipale, notamment à Paris où il avait pris la parole le 9 mars lors du meeting de Rachida Dati salle Gaveau, auquel de nombreuses personnalités de droite, notamment l'ancien président Nicolas Sarkoy, étaient conviées. Le président de LR s'était vivement indigné jeudi d'un possible report des élections municipales en raison de la crise du coronavirus.