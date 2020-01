Les yeux rivés sur le scrutin de novembre, Donald Trump a participé vendredi à Washington à la grand-messe annuelle des militants anti-avortement, dénonçant les positions "radicales" de ses adversaires démocrates sur ce sujet très clivant aux Etats-Unis.

"C'est un grand honneur pour moi d'être le premier président de l'Histoire à participer à la Marche pour la vie! ", a lancé le milliardaire républicain devant une foule conquise rassemblée sur les immenses pelouses du "National Mall".

Au même moment, à quelques centaines de mètres de là, dans l'enceinte du Congrès, les sénateurs poursuivaient leurs débats dans son procès en destitution.

"Ils s'en prennent à moi parce que je me bats pour vous", a-t-il lancé dans une allusion à cette procédure qui laissera, qu'elle qu'en soit l'issue, une tâche indélébile sur son mandat.

Le milliardaire républicain qui, en 1999, se disait très "pro-choice" (favorable à la possibilité de choisir l'avortement), est désormais plus que jamais déterminé à se positionner comme le président le plus "pro-life" de l'Histoire.

Dénonçant, dans un discours aux accents de meeting de campagne, les positions "les plus extrêmes et les plus radicales" de ses adversaires, il s'en est pris avec virulence à l'"extrême gauche" et a multiplié les hommages aux "millions de femmes extraordinaires à travers l'Amérique" qui se battent pour "le droit à la vie".

"Chaque enfant est un don sacré de Dieu", a ajouté l'ancien homme d'affaires de New York devant les manifestants arborant des crucifix ou des pancartes "Les droits humains commencent dans l'utérus".

