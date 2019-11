Qu'un grand pays européen comme l'Espagne en soit encore réduit à dépendre d'un gouvernement précaire au terme de quatre scrutins législatifs en quatre ans et qu'il rompe avec sa tradition de rejet, depuis la fin de la dictature de Franco en 1975, d'une représentation parlementaire d'extrême droite illustre, s'il le fallait encore, le malaise dans le fonctionnement de la démocratie en Europe. On en connaît les symptômes : essoufflement des partis de la droite et de la gauche traditionnelles, progression concomitante des formations extrémistes, diversification de l'offre politique au centre, difficulté accrue à forme...