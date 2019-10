Trente-neuf corps ont été découverts mercredi à l'est de Londres dans un camion frigorifique venu du port de Zeebruges. Tout indique qu'il s'agit d'un trafic d'êtres humains. Une "tragédie inimaginable" qui a entraîné des appels à renforcer la lutte contre les passeurs de migrants. Le point sur ce que l'on sait sur cette macabre affaire.

"Le rêve ultime", voilà ce qu'on pouvait lire en lettres blanche sur la vitre du camion rouge qui est entré dans une zone industrielle de la ville britannique de Grays, dans la nuit du mardi au mercredi. Sauf, qu'à son bord, les 39 cadavres retrouvés dans la soute réfrigérée avaient arrêté de rêver à un avenir meilleur.

Les faits

Selon la police britannique, la remorque du camion est arrivée vers 00h30 (01H30 HB), à Purfleet, port sur la Tamise, en provenance de Zeebrugge. Le convoi aurait quitté le port une heure après son arrivée. Trente minutes plus tard, les services de secours découvrent des corps sans vie dans un camion dans une zone industrielle à Grays dans l'Essex, à une trentaine de kilomètres de Londres, et alerte la police. Les victimes auraient passé environ 70 minutes au Royaume-Uni avant d'être découvertes. Les 39 corps trouvés dans le camion ont été déclarés morts sur place. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit de 38 adultes et un adolescent. On ignore à ce stade si elles sont mortes de froid ou étouffées.

Les autorités britanniques mettent en garde contre une enquête longue et complexe. Bien qu'il ne soit pas clair s'il s'agit de migrants qui ont été introduits clandestinement au Royaume-Uni, tous les signes vont dans cette direction.

© Reuters

Le chauffeur

Agé de 25 ans et originaire d'Irlande du Nord, le chauffeur a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Selon les médias britanniques, le chauffeur du camion, placé en garde à vue, serait un habitant de la ville nord-irlandaise de Portadown.

Selon Luuk Esser, Professeur universitaire de droit pénal à l'Université de Leiden certain conducteurs sont impliqués dans des organisations criminelles, d'autres sont mis sous pression ou fournissent un service. Dans de nombreux cas, les chauffeurs disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils transportent, même si cela ne change rien d'un point de vue légal. "Beaucoup le font pour un peu d'argent ", dit un ancien chef de police dans De Morgen. Quelqu'un, par exemple, s'adresse à eux dans un port en France ou en Belgique. D'autres font partie de la criminalité organisée. "Néanmoins, il me semble impossible que dans ce cas-ci il ne soit pas au courant. On ne peut pas mettre 39 personnes dans un camion sans que le conducteur le sache."

Le camion

Alors que la police britannique avait indiqué que le camion était "de Bulgarie", le Premier ministre bulgare Boyko Borissov a confirmé qu'il était immatriculé dans son pays par un citoyen irlandais. Il "n'est plus entré sur le territoire de notre pays depuis. Il n'y a pas de lien avec nous, seulement les plaques d'immatriculation", a-t-il déclaré à la télévision locale. Pour Dimitar Dimitrov, directeur exécutif de la Chambre des transporteurs routiers bulgares, il est courant que des ressortissants enregistrent des entreprises en Bulgarie pour "profiter de la fiscalité favorable", a-t-il dit à l'AFP.

Selon l'association professionnelle britannique des chauffeurs routiers, le conteneur en question est un conteneur réfrigéré. La température interne peut descendre jusqu'à - 25 degrés Celsius.

La traversée fatale a-t-elle commencé à Zeebruges ?

Selon la police britannique, le camion est arrivé vers 00H30 (23H30 GMT), à Purfleet, port sur la Tamise, en provenance de Zeebruges, en Belgique. Elle avait d'abord évoqué une entrée dans le territoire britannique samedi à Holyhead, port situé sur la côte ouest de la Grande-Bretagne et desservant l'Irlande. L'enquête a cependant déjà révélé que ce n'était que le camion. Celui-ci a quitté Belfast le week-end dernier et il aurait le conteneur mardi soir dans le port de Purfleet, près de Grays. "Si le ferry est effectivement arrivé à Purfleet, Zeebruges et Rotterdam sont les deux seules options ", déclare Joachim Coens, CEO du port de Zeebruges. Le conteneur réfrigéré a dû être déposé dans l'un de ces ports par un autre camion.

Une enquête a été ouverte dans la foulée par le parquet fédéral belge, a indiqué son porte-parole Eric Van Duyse à l'AFP. "Il semble que le container soit effectivement passé par la Belgique" et "le container aurait été embarqué à Zeebruges", a-t-il indiqué. Une info qui vient d'être confirmée par le parquet fédéral belge: "le conteneur du camion est effectivement passé par Zeebrugge mardi 22 octobre"."On ignore cependant combien de temps il est resté en Belgique, ni dans quel sens il a voyagé ", a ajouté Eric Van Duyse, porte-parole du ministère public. Pour l'instant, aucun juge d'instruction n'a encore été désigné, mais cela pourrait se produire dans les prochains jours. S'il s'avère que le conteneur a effectivement été chargé à Zeebruges, cela signifie que 39 personnes sont passées par les services douaniers. Francis Adeyns, porte-parole du SPF Finances, indique qu'un premier point presse aura lieu aujourd'hui, après examen en interne du dossier. "Mais en premier lieu, la douane est là pour vérifier les marchandises, pas les gens". Il rappelle aussi dans De Morgen que presque tous les soirs, la police fédérale de la navigation contrôle le port avec des chiens et des scanners thermiques, bien que tous les conteneurs ne fassent pas l'objet de contrôles.

Si l'accord sur les réfugiés avec la Turquie et le renforcement des contrôles le long des frontières européennes ont réduit l'afflux de réfugiés, ce changement de situation a également renforcé la nécessité pour les migrants d'utiliser le transport clandestin, organisé par des passeurs. "Ces derniers ont assuré leur position sur le marché de notre pays en contrôlant des parkings d'embarquement spécifiques", explique Stef Janssens du Centre fédéral des migrations Myria dans De Standaard. "Ils le considèrent comme leur territoire et exigent un droit d'entrée."

La police fédérale qui surveille les groupes de migrants qui se cachent dans des parkings près de l'autoroute, n'a elle pas encore officiellement de piste. Selon le pasteur Fernand Marechal, qui accueille les migrants à Zeebrugge, ils ne sont probablement pas montés dans le camion à Zeebruges. "Ils se déplacent de plus en plus vers l'intérieur des terres pour monter dans un camion. J'ai toujours eu la crainte que des gens en meurent. Cette peur est devenue réalité."

En effet à cause de contrôles plus fréquents et des peines plus sévères, font que les passeurs optent souvent pour "des cachettes cachées dans des voitures, des camionnettes ou des camions reste le modus operandi le plus fréquent", écrit l'unité Europol spécialisée dans la traite des êtres humains dans son rapport annuel pour 2018. En faisant de leur mieux "pour éviter les contrôles, cela mène à des comportements imprudents et dangereux". Ainsi sur les 6 600 trajets de contrebande le long de la route des Balkans enregistrés par Europol l'année dernière, 80 % des migrants ont été transportés dans des compartiments cachés ou dans d'autres "conditions à haut risque".

© Belga

La police britannique trouve des clandestins tous les jours

La traite des êtres humains via Calais, la Belgique et les Pays-Bas reste un " gros problème " car la migration illégale a lieu en secret, de sorte que l'ampleur du problème est mal connue. Il n'y a donc, au mieux que des estimations. Ainsi, selon le gouvernement britannique, cette année, plus d'un millier de personnes ont été empêchées d'entrer illégalement dans le pays.

Le port de Douvres. © getty

Mais combien sont-ils à y parvenir ? La dernière fois que le gouvernement britannique a tenté d'estimer le nombre de migrants illégaux dans le pays remonte à 2005. A l'époque, il auraient été 430 000. Mais ce chiffre doit, selon beaucoup d'observateurs, être revu sérieusement à la hausse. Les migrants continuent de traverser la frontière et les passeurs toujours aussi nombreux malgré les murs construits à Calais et l'augmentation des contrôles. L'année dernière, le gouvernement britannique a ainsi promis 50 millions d'euros supplémentaires pour la protection des côtes. Pour un ancien chef de la police britannique qui connaît bien le dossier, mais souhaite rester anonyme, la tragédie n'est pas une surprise. "Chaque jour, des bateaux, des voitures et des camions avec des clandestins sont arrêtés. Presque tout cela se produit sur la côte est. Ils entrent par Calais, la Belgique et les Pays-Bas."

Pas le seul cas

En juin 2000, 58 clandestins chinois étaient morts asphyxiés dans un camion au port de Douvres. Le chauffeur néerlandais a été condamné en 2002 à 14 ans de prison pour homicides involontaires trafic de clandestins. En août 2015, 71 migrants, originaires de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan, en route pour l'ouest de l'Europe, étaient morts dans un camion frigorifique en Autriche. Les quatre principaux trafiquants du réseau ont été condamnés à la prison à perpétuité.

Des réactions horrifiées

Cette découverte macabre a provoqué des réactions horrifiées au Royaume-Uni, confronté ces dernières années à de nombreuses tentatives de migrants de rejoindre son territoire via la Manche. "C'est une tragédie inimaginable et qui fend le coeur", a ainsi déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les auteurs de trafic de personnes devraient "être pourchassés et traduits en justice", a-t-il ajouté.

Par ailleurs ce drame a entraîné de nombreux appels à lutter contre les passeurs de migrants. Selon la ministre britannique de l'Intérieur Priti Patel, les services de l'immigration travailleront "étroitement" avec la police pour établir comment "cet événement horrible a pu se produire". "Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est l'un des plus horribles crimes contre l'Humanité", a déclaré la ministre, interpellée au Parlement sur les questions d'immigration clandestine. Selon Gerald Tatzgern, chef de l'Office autrichien de lutte contre le trafic d'êtres humains, le nombre de migrants empruntant la "route des Balkans" est "relativement élevé" actuellement. Un drame comme celui de mercredi "est justement ce que je craignais", a-t-il déclaré.