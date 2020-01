Des cris de singes dans les stades, des saluts militaires pour célébrer des buts et une équipe contestée au top du championnat belge : tout a semblé permis. Le sport-roi au-dessus des lois ?

" Mesdames et messieurs, nous sommes en 2019 et, au lieu d'aller de l'avant, nous reculons. J'espère que les joueurs vont s'unir et prendre position sur ce sujet pour garder ce sport propre et agréable pour tout le monde. " Nous sommes le lundi 2 septembre d'une année triste pour le ballon rond. Transféré durant l'été de Manchester United à l'Inter Milan, l'attaquant belge Romelu Lukaku fait l'amère expérience du racisme qui sévit dans les stades italiens. Au moment où il s'apprête à tirer un penalty dans le stade de Cagliari, en Sardaigne, des cris de singe émanent des tribunes. Lukaku marque, sans se laisser décontenancer, puis foudroie du regard les supporters. Le jour même, il lance cet appel à ses cinq millions de followers sur Instagram.

