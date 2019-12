2019, l'année du deuxième sexe

2019, année de la femme ! Pas de la parité, non, il ne faut (pas encore) exagérer. Mais bien de la visibilité. Succès artistiques, professionnels, médiatiques, sportifs... Il y a plus d'égalité dans l'air, depuis que #MeToo l'a oxygéné. Ce qui n'empêche pas certains de suffoquer : les masculinistes et autres réactionnaires sont plus que jamais au taquet.

Les astronautes américaines Christina Koch et Jessica Meir : une première envolée dans l'espace en solo féminin. © BELGAIMAGE

C'est un peu comme si McDo se mettait à prôner la diète. Ou Jupiler l'abstinence éthylique. Donc, après avoir aidé à conditionner tant de petites filles durant des décennies, Barbie s'est trouvé un nouveau slogan. " Tu peux être tout ce que tu veux. " Et Mattel y a été, cette année, niveau publicité. Une poupée docteur, pompier, agent secret... . Là un spot où un papa confie passer ses dimanches à jouer avec sa fille, là une campagne de soutien à des journées de tests métiers... Bye bye, blondie !

