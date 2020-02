Vlad III Dracula est présenté en Roumanie comme le héros national, le protecteur du christianisme et l'inspiration d'un classique de l'épouvante, mais il n'était en réalité qu'un sadique traumatisé.

Un empaleur assoiffé de sang

Conquiert trois fois le trône de Valachie

...

Conquiert trois fois le trône de ValachieCatholique romain, lutte contre l'avancée des OttomansEn 1459, il fait empaler 23 000 TurcsPeu après la dernière reconquête de son trône, il tombe aux mains des Turcs et est décapitéAyant été élevé par des serviteurs et livré par son père Vlad II Dracul ("le Dragon") comme otage aux Turcs, Vlad Dracula, un être émotionnellement égaré et traumatisé, développe un complexe d'infériorité et une haine féroce, à la fois contre les Turcs et contre son père. De plus, ce dernier favorise son frère aîné, Mircea, et son cadet, Radu "le Beau". Les frustrations de Vlad s'expriment par un abrutissement psychique, l'immoralité, un manque d'empathie et un comportement obsessionnel. Cela mène à des accès de cruauté.L'empalement de ses victimes est, de plus, une pratique apparentée au viol. Cela n'a rien d'étonnant quand on sait que l'homosexualité était courante à la cour turque. La violence de Vlad Tepe?, ou "l'Empaleur", n'est pas exceptionnelle pour un leader absolu du XVe siècle, mais sa réputation sanguinaire se répand rapidement après la naissance, plus ou moins contemporaine, de l'imprimerie. Le lien que Bram Stoker établit en 1892 avec le vampirisme est fictif, mais crédible.