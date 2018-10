UNE CAPITULATION BIEN PLUS QU'UN ARMISTICE

L'armistice est le résultat d'un mois de négociations, entamées dès le 5 octobre 1918. Le nouveau chancelier Max de Bade, cousin du Kaiser, adresse au président Wilson une note lui demandant de " prendre en main le rétablissement de la paix ". La situation, en effet, est de plus en plus dramatique : l'empire ottoman a signé un armistice avec les puissances de l'Entente dès le 30 octobre 1918 et l'Autriche-Hongrie, le 3 novembre. L'Allemagne est donc isolée et incapable de redresser militairement la situation. Ludendorff estime avec justesse qu'il faut demander au plus vite l'armistice afin d'éviter la capitulation de l'armée allemande, l'invasion du pays et une révolution comme en Russie.

