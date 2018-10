UN ESSOR SANS PRÉCÉDENT DE LA RECHERCHE

Au moins 34 doctorants ont commencé ou terminé, pendant les quatre années du centenaire, une thèse de doctorat sur la Belgique en 1914-1918, dont quelques-unes sont menées depuis l'étranger. A titre de comparaison, seules 24 thèses avaient été réalisées au cours des trois décennies précédentes. Il s'agit donc d'un véritable boom académique. La plupart de ces recherches ont été financées par les communautés et, plus rarement, par le gouvernement fédéral. Si la majorité des doctorants ont reçu une bourse individuelle, un tiers fait partie de projets collectifs. La Belgique est en fait le seul pays à avoir soutenu, pendant le centenaire, des projets collectifs regroupant des doctorants et des spécialistes de la guerre 14-18 issus de différentes universités et disciplines.

