SURCHAUFFE POUR LE MOUVEMENT WALLON

Pendant longtemps, on a cru le mouvement wallon largement passif durant la Grande Guerre. La réalité est plus contrastée. Tout au long du conflit, des militants se sont réunis de manière discrète. Des projets ont été formulés et ont circulé sous le manteau. La mise en oeuvre de la séparation administrative par l'occupant allemand a convaincu certains qu'il était impossible de rester inactif. Une poignée s'est investie dans les ministères wallons. Il y a donc eu un activisme wallon même s'il est loin d'avoir eu l'ampleur de ce qui s'est passé au nord du pays.

