SE SOUVENIR DE LA GRANDE GUERRE

Longtemps négligée par le calendrier commé-moratif et la recherche, la Grande Guerre a opéré un singulier retour à la faveur de l'effondrement du communisme et de la guerre en ex-Yougoslavie. Un peu partout, chercheurs et sociétés ont investi le terrain. De nouveaux musées ont vu le jour, de nouvelles contributions ont été publiées alors que dans le même temps disparaissaient les derniers témoins. En 2008, le 90e anniversaire témoignait déjà de ce dynamisme. Mais on était loin de la déferlante qui allait se déployer à partir de 2014. Le phénomène est international même si toutes les sociétés chamboulées par la guerre ne s'y sont pas investies de la même manière. Néanmoins, aujourd'hui, q...