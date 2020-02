L'endogamie se pratique si fréquemment dans les maisons royales qu'au fil du temps, on a l'impression que la plupart des rois et reines d'Europe sont parents.

Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais le fait est que beaucoup de maisons royales ont détenu le pouvoir dans une bonne partie du continent grâce à une politique matrimoniale habile. C'est le cas des Hohenzollern, des Hanovre et, surtout, des Habsbourg. Une personne se distingue particulièrement dans ce domaine, au point d'être appelée " grand-mère de l'Europe moderne". Il s'agit de la reine Victoria d'Angleterre (1819 - 1901), passée maître dans l'art d'arranger les mariages...

Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais le fait est que beaucoup de maisons royales ont détenu le pouvoir dans une bonne partie du continent grâce à une politique matrimoniale habile. C'est le cas des Hohenzollern, des Hanovre et, surtout, des Habsbourg. Une personne se distingue particulièrement dans ce domaine, au point d'être appelée " grand-mère de l'Europe moderne". Il s'agit de la reine Victoria d'Angleterre (1819 - 1901), passée maître dans l'art d'arranger les mariages, et cela à un moment crucial de l'histoire mondiale et européenne. Victoria, qui restera très longtemps sur le trône (de 1837 à 1901), parvient à associer ses neuf enfants et ses quarante-deux petits-enfants à toutes les maisons régnantes ou presque. Cet exploit est réalisé à une période où beaucoup de monarchies démocratiques voient le jour.Mais que constate-t-on? Pratiquement toutes les maisons royales connaissent alors des problèmes d'hémophilie. En raison d'une anomalie génétique, la reine Victoria possède un chromosome X porteur du gène déficient. Cela n'a donc rien à voir avec la consanguinité. Le problème, c'est qu'elle a transmis la maladie à certains de ses fils (hémophiles) et de ses filles (porteuses). La maladie se répand dans la famille royale espagnole, ainsi qu'auprès des tsars de Russie. L'une des victimes est Alexis, fils du tsar Nicolas II, qui en hérite par l'entremise de sa mère, petitefille de la reine Victoria. La vie des Romanov va s'en trouver bouleversée. Le célèbre moine Raspoutine jouera un rôle important dans les tentatives de traitement. Finalement, Alexis sera assassiné avec ses parents et ses soeurs en 1918, pendant la révolution communiste.Sa mère Béatrice est une fille de Victoria. Il décède en 1922 après une opération à la hanche, à 32 ans seulement. Son oncle souffre également de la maladie, tout comme, selon certaines sources, son frère cadet Maurice, qui meurt en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, à Zonnebeke.Leur mère, Victoria Eugénie de Battenberg, est la soeur de Leopold et de Maurice Mountbatten. Elle est donc aussi la petite-fille de Victoria. Elle épouse en 1906 le roi Alfonso XIII d'Espagne. Alfonso et Gonzalo meurent tous les deux à la suite d'accidents de la route auxquels ils auraient parfaitement pu survivre s'ils n'avaient pas été hémophiles. Alfonso a 31 ans quand il meurt en 1938, Gonzalo décède à 19 ans en 1934.