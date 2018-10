RENDRE PRÉSENTS LES ABSENTS

Environ 40 000 Belges sont morts sous les drapeaux pendant les quatre années du conflit. Ce chiffre est faible par rapport aux pays voisins. Il est lié au refus du roi Albert de participer aux grandes offensives alliées, évitant ainsi des pertes inutiles. Il n'empêche que, pendant et après la guerre, l'absence des morts hante les (sur)vivants. Non seulement ils ont disparu de leur vie quotidienne, mais leurs dépouilles sont enterrées loin de chez eux, près du front. Seuls 9 000 des combattants tombés pour la patrie ont finalement trouvé le repos éternel dans le cimetière de leur commune. Plus de la moitié des morts belges (26 000) restent enterrés à proximité du front, dans des cimetières militaires, sans compter les dépouilles de quelque 6 000 disparus. Il est par conséquent difficile pour les familles de surmonter leur deuil.

