RECONSTRUIRE APRÈS LA DÉVASTATION

Au sortir des années tragiques, le constat est accablant : les opérations militaires ainsi que les réquisitions et destructions exécutées par les Allemands laissent un pays meurtri et totalement désorganisé. On ne compte plus les villes et villages, les routes, les voies navigables, les ponts et les ouvrages d'art endommagés ou anéantis. Les forêts sont également touchées et ont perdu plusieurs milliers d'hectares. En outre, l'enlèvement des machines, des stocks de matières premières et la destruction volontaire des moyens de production constituent un frein au redémarrage de l'économie et à la reconstruction. Les dégâts sont estimés entre 8 et 10 milliards de francs-or, soit l'équivalent de 16 à 20 % de la production annuelle de richesse. Toutes les régions du pays sont touchées, mais à des degrés variables selon l'origine des dégâts, la durée et l'intensité des combats. On distingue généralement quatre contextes différents :

