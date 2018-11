Qui est Herman Van Breda, l'homme qui sauva la philosophie ?

C'était le 23 septembre 1938. Descendant du train en provenance de Constance, un grand jeune homme vêtu de la robe de bure des frères franciscains se débattait avec deux énormes valises à l'évidence trop lourdes pour lui. Son nom était Herman " Leo " Van Breda. Il était Belge, avait 27 ans et venait d'entamer la rédaction d'une thèse de doctorat à l'université de Louvain consacrée à la pensée du philosophe allemand Edmund Husserl, inventeur de la phénoménologie. Quelques mois plus tôt, le 27 avril, Husserl était décédé, à 79 ans, laissant derrière lui son épouse Malvine, plusieurs disciples éplorés et un héritage théorique qui faisait causer le monde entier.

