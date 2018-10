Que sont devenues les oeuvres d'art belges spoliées par la France ?

Entre juillet 1794 et février 1795, les troupes françaises d'occupation opèrent une formidable saisie d'oeuvres à travers les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège, qui formeront la future Belgique. 178 lots, composés de 192 tableaux et seulement 3 sculptures (dont la célèbre Madone de Bruges), sont envoyés en France. Ils doivent enrichir la collection du tout nouveau musée du Louvre, qui ambitionne de présenter la plus grande exposition universelle au monde, emplie des prises de guerre de Napoléon Ier.

...