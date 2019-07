Pourquoi nous voyons rarement des sourires dans les portraits d'époque

Mailys Chavagne Journaliste Web

Déambuler dans un musée, c'est chercher le calme qu'offre ce lieu solennel. Mais le silence pesant peut parfois déranger, et nous forcer à changer de pièce, dans l'espoir d'échapper aux regards sérieux de chefs-d'oeuvre qui nous entourent. Et pour cause, en parcourant ces salles aux murs remplis de peintures, il y a rarement un visage qui nous sourit.

© Judith Leyster

Aujourd'hui, lorsqu'on nous prend en photo, nous sourions. Un réflexe naturel et social de notre époque. Seules les photographies d'identité nous forcent à garder un visage dénué d'expression.Mais dans les portraits d'époque, ce visage neutre semble être à la mode. Et les quelques rares sourires aperçus ça et là, comme l'emblématique tableau de la Joconde, tranche dans ce décor des plus sérieux.

